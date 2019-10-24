Грозный, , 08:55 — REGNUM В Чечне будет открыта еще одна особая экономическая зона промышленно-производственного типа. Ее создадут на месте бывшего нефтехимического комбината в Грозном. Обсуждение вопроса реализации проекта состоялось 23 октября на встрече премьер-министра Чечни Муслима Хучиева с заместителем главы Минфина РФ Андреем Ивановым.

По словам Хучиева, уже есть соглашения с якорными резидентами ОЭЗ на реализацию четырех инвестпроектов. Общая сумма их превысит 6 млрд рублей, написал председатель правительства региона на своей странице в Instagram. При их реализации будет создано более 600 рабочих мест.

Как сообщало ИА REGNUM, проект создания ОЭЗ промышленно-производственного типа на месте бывшего нефтезавода в Грозном летом 2019 года был направлен Минэкономразвития РФ в правительство. Согласно проекту цена вопроса составляет 3,9 млрд рублей. Они будут направлены в 2020—2021 годах из федерального бюджета на создание инженерной, транспортной, социальной и иной инфраструктуры особой экономической зоны. Из бюджета Чечни на реализацию проекта выделят 39,3 млн рублей.

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