Иркутск, , 08:54 — REGNUM Экономика Иркутской области покажет стремительный рост в ближайшие три года — на 8,7% ежегодно. Такие данные приводятся в прогнозе социально-экономического развития региона на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Приангарья.

Документ был разработан, как отмечается, с учётом рекомендаций службы статистики по области. Ключевое влияние на экономику будут оказывать нефтегазохимический, машиностроительный и лесной комплексы.

«Стабилизация цен на мировых рынках и оптимистичные планы развития компаний Приангарья позволяют прогнозировать рост объемов производства и, как следствие, увеличение доходов областного бюджета», — сообщили в правительстве.

В то же время рост номинальной зарплаты будет отставать от роста ВРП на более чем два процента, а её размер ожидается на уровне 48,8 тыс. руб.

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