Москва, , 08:56 — REGNUM За период с января по сентябрь 2019 года продажи Нефтекамского автозавода выросли на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Всего за отчетный период было продано 590 автобусов, что обеспечило марке «НЕФАЗ» лидирующее положение в сегменте автобусов большого класса. Доля компании на российском рынке автобусов составила 32%.

В компании связывают успешную реализацию с крупными контрактами на поставку автобусов крупнейшему пассажироперевозчику страны — ГУП «Мосгортранс». Всего было заключено два соглашения на поставку более тысячи низкопольных городских автобусов «НЕФАЗ». Сумма контрактов превышает 13 млрд рублей.

Также сообщается, что высокий уровень продаж был обеспечен за счет выхода на московский рынок с новым видом пассажирского транспорта — электробусом. С 2018 года было заключено два договора на поставку 200 электробусов и 67 зарядных станций. Кроме того, компания заключила контракты по их обслуживанию на сумму более 13 млрд рублей.

Напомним, на улицы российской столицы ежедневно выходит порядка 150 электробусов, которые обслуживают 14 городских маршрутов.

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