Гавана, , 08:50 — REGNUM Кубинская авиакомпания Cubana de Aviacion вынуждена была отменить рейсы в ряд стран Карибского бассейна, включая Венесуэлу и Мексику, из-за санкций США. Об этом 24 октября говорится в заявлении авиакомпании, опубликованном на её официальном сайте.

«18 октября правительство США объявило о новых односторонних принудительных экономических мерах против Кубы, реализация которых повлияет на сектор гражданской авиации Кубы, особенно на авиакомпанию Cubana de Aviacion», — говорится в заявлении авиакомпании.

Также в нем отмечается, что данные санкции являются доказательством возрождения агрессивной экономической политики США в отношении Кубы и финансовой блокады ими страны. Последнее, как говорится в заявлении авиакомпании, приведет к экономическому ущербу и нарушению торговых соглашений, а в итоге — к неудовлетворенности пассажиров с соответствующим негативным воздействием на имидж кубинских компаний.

«Cubana de Aviacion была уведомлена лизинговыми компаниями третьих стран о расторжении уже подписанных договоров, что привело к отмене международных рейсов по следующим направлениям: Санто-Доминго, Мехико, Канкун, Каракас, Порт-о-Пренс, Фор-де-Франс и Пуэнт-а-Питр», — уточняется в заявлении.

Кроме этого, компания Cubana de Aviacion извинилась перед своими пассажирами за доставленные неудобства, пообещала вернуть деньги за билеты и подтвердила, что, несмотря на эскалацию агрессии, будет искать соответствующие решения для продолжения оказания своих услуг.

Отметим, ранее, в сентябре текущего года, президент США Дональд Трамп продлил торговые санкции против Кубы до 14 сентября 2020 года.