Пхеньян, , 08:42 — REGNUM Предполагается, что в 2019 году торговый дефицит Северной Кореи увеличится до рекордного показателя. Об этом сообщает радио «Голос Америки» со ссылкой на данные Международного торгового центра (ITC).

Согласно опубликованным данным, в период с января по август 2019 года торговый дифицит КНДР по отношению к Китаю составил $1,4 млрд.

Специалисты предполагают, что данная тенденция может сохраниться и к концу года торговый дефицит страны превысит отметку в $2 млрд.

Известно, что увеличение дефицита связано с восстановлением объёмов импорта из Китая до уровня, который наблюдался до введения санкций.

В 2018 году среднемесячный импорт из Китая варьировался в районе $180 млн, однако в этом году среднемесячный показатель превысил отметку в $200 млн. С другой стороны, объёмы экспорта все еще ниже уровня, предшествовавшего введению санкций.