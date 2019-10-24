Ульяновск, , 08:35 — REGNUM В Майнском районе Ульяновской области 320 бюджетников и чиновников получили 3,4 млн рублей зарплаты после прокурорского вмешательства. Об этом сообщает Генпрокуратура России.

В ходе проверки было установлено, что в нарушение требований закона 320 работников учреждений культуры и администрации района не получили заработную плату за сентябрь и октябрь 2019 года. Сумма задолженности превышала 3,4 млн рублей.

После внесения представления главе администрации Майнского района задолженность по заработной плате была полностью погашена.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным прокуратуры Ульяновской области, с начала 2019 года по фактам нарушений закона об оплате труда возбуждено более 380 административных дел, в суды направлено свыше 2,2 тыс. заявлений, инициировано возбуждение девяти уголовных дел.

Всего погашено более 103 млн рублей задолженности по заработной плате. К примеру, ранее в ходе проверок выяснилось, что в обществах «Деметра» и «Интеграл» годы не принимались надлежащие меры к своевременной оплате труда 25 работников. Аналогичный факт выявлен в МУП «УК ЖКХ» в Цильнинском районе, где администрация хозяйствующего субъекта-банкрота допустила образование долга по зарплате за июнь 2019 года перед четырьмя работниками. В результате работникам указанных организаций в начале октября выплачена вся зарплата — более 600 тыс. рублей.