Москва, , 08:36 — REGNUM Поставки самолетов Sukhoi Superjet 100, производства компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС), входящую в Объединенную авиастроительную корпорацию, могут в текущем году снизиться на 30% по сравнению с 2018 годом и до минимума с 2012 года.

Как сообщают со ссылкой на свои источники «Ведомости», в 2019 году компания ГСС должна поставить десять самолетов SSJ100 в компанию «Аэрофлот» и ещё пять региональным перевозчикам, являющимися клиентами «Государственной транспортной лизинговой компании».

При этом два самолета SSJ100 уже было поставлено авиакомпании «Азимут» и ещё один она получит в конце октября. Один лайнер получит в ближайшем будущем авиакомпания из Череповца «Северсталь», получатель пятого не называется.

Также, по словам источника, в будущем году у ГСС есть только заказ компании «Аэрофлот», заказавшей в 2018 году к 50 имеющимся в её активе SSJ100 ещё 100.

Отметим, лайнер SSJ100 — ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, производящийся в России и разработанный компанией ГСС.