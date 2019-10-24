Сочи, Краснодарский край, , 08:31 — REGNUM Председатель правления российского государственного банка ВТБ Андрей Костин и президент Мозамбика Филипе Ньюси обсудили планы по реструктуризации долга южноафриканской страны. Об этом передает информационное агентство Reuters.

По информации журналистов агентства, Мозамбик должен реструктурировать долг в размере 535 миллионов долларов США, выданный банком ВТБ государственной компании Mozambique Asset Management (MAM) под гарантии правительства Мозамбика. Встреча Костина и Ньюси состоялась во вторник, 22 октября, в рамках саммита Россия — Африка, сообщила журналистам пресс-секретарь ВТБ.

В официальном заявлении ВТБ в среду, 23 октября, сообщалось, что Костин заверил Ньюси в том, что российский банк заинтересован в согласовании плана реструктуризации долга до конца 2019 года.

«Была достигнута договоренность продолжать эту дискуссию до принятия окончательного решения», — сказали Reuters в пресс-службе ВТБ.

По информации журналистов, Мозамбик долгое время борется за выход из долгового кризиса после признания в 2016 году ранее неизвестных широкой общественности кредитов на сумму $1,4 млрд, что побудило Международный валютный фонд (МВФ) прекратить поддержку страны и спровоцировало валютный коллапс и дефолт по долгам.

В мае 2019 года в МВФ заявили, что переговоры Мозамбика и ВТБ о реструктуризации долга МАМ находятся на финальной стадии.

В среду, 23 октября, в ВТБ также заявили, что банк заинтересован в привлечении российских и иностранных инвесторов в Мозамбик, в том числе в сельскохозяйственный сектор, газодобывающую промышленность и энергетику.