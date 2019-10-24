Благовещенск, , 08:03 — REGNUM Делегация из Китая обсудила с правительством Приамурья вопрос строительства канатной дороги и таможенного логистического комплекса, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: В Приамурье построят первую в мире трансграничную канатную дорогу в Китай

Стороны обсудили порядок и ход строительства, а также пришли к единому пониманию однообразного стиля, в котором будут выдержаны таможенные комплексы с обеих сторон Амура, как на российской, так и на китайской стороне. Стороны признали, что в настоящее время ни у кого нет сомнений в реальности строительства такого масштабного проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, первая в мире трансграничная канатная дорога будет построена в Приамурье. Она свяжет Россию и Китай через Амур.