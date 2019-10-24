Нижний Новгород, , 07:45 — REGNUM В Нижнем Новгороде отменили закупку услуги по финансовой аренде (лизингу) автомобиля Toyota Camry стоимостью свыше 2,76 млн рублей, которую пыталось провести муниципальное предприятие «Единый центр муниципального заказа» (ЕЦМЗ) — поставщик школьного питания. Внимание на контракт обратили общественники, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Муниципальное предприятие ещё в конце августа 2019 года заявило о планах взять в лизинг за 2 762 651,46 рубля автомобиль. Передать его получателю должны были в течение 21 дня. Второй стороной в сделке выступало АО «Сбербанк Лизинг». Автомобиль должен был быть 2019 года выпуска, цветом — чёрный металлик, комплектации — executive safety.

Закупка привлекла внимание экспертов ОНФ, которые возмутились дорогостоящей покупкой за бюджетный счёт. В ходе разбирательств выяснилось, что «департамент экономического развития и закупок администрации города не согласовывал проведение этой крупной закупки», и она была отменена.

Напомним, муниципальная компания неоднократно попадала в медиаповестку региона в скандальном ключе. Претензии имелись к схеме поставки продуктов в школы и детсады, а также к тому, что данная услуга оказывается, минуя конкурентную борьбу. После многочисленных претензий надзорного ведомства, в ноябре 2018 года мэрия провела конкурс по отбору поставщика питания для 143 школ. Победителем стал ЕЦМЗ. ФАС не согласилась с результатами и потребовала аннулировать итоги, усмотрев нарушения в ходе проведения конкурса. Спор продолжился в суде. Но на сегодня муниципальное предприятие продолжает кормить школьников.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в одной из нижегородских школ зафиксирована вспышка дизентерии, причиной которой стали многочисленные нарушения правил личной гигиены сотрудниками столовой, неудовлетворительное состояние пищеблока и носитель болезни.