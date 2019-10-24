Москва, , 07:33 — REGNUM Минпромторг РФ задумался о введении оборотных штрафов за недолив топлива на автозаправочных станциях, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источник в ведомстве.

Заправка бензином Иван Шилов © ИА REGNUM

Сообщается, что, согласно законопроекту, штраф составит 1% от выручки АЗС за предыдущий год, но не менее 500 тысяч рублей. В случае повторного нарушения штраф вырастет до 3% от годовой выручки, но не менее 2 млн рублей.

Предполагается, соответствующее наказание будет включено в новую редакцию Кодекса об административных нарушениях (КоАП), положения которого вступят в силу в 2021 году. Ранее законопроект о введении штрафов за недолив топлива вернули из Госдумы РФ обратно в Минпромторг из-за разработки новой редакции КоАП.

Теперь Минпромторг собирается предложить включение законопроекта об оборотных штрафах за недолив в обсуждение новой редакции кодекса. Источник подчеркивает, что соответствующие инициативы будут направлены в российский Минюст уже «в ближайшее время».