Шанхай, Китай, , 07:22 — REGNUM Банк БРИКС согласовал выделение Бразилии кредита на сумму $500 млн на программу развития муниципальной инфраструктуры, сообщает газета Valor Economico со ссылкой на будущего главу бразильского представительства банка Клаудию Пратес.

Предполагается, что эти средства получат муниципальные власти Бразилии, которые уже будут реализовывать проекты по модернизации инфраструктуры водоснабжения, переработки отходов, возобновляемой энергетики и городского транспорта. Предполагается, что успешная реализация проектов поможет Бразилии привлечь инвестиции в объеме до $2 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 сентября Новый банк развития БРИКС выделил $300 млн проект в России. Эти средства пойдут на финансирование проектов, использующих технологии производства энергии за счет возобновляемых источников.

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