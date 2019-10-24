Новосибирск, , 07:14 — REGNUM В тарифе на услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами в Новосибирской области на 2019 год не предусмотрены расходы на проектирование, модернизацию и строительство объектов, но заложены расходы по обработке части собираемых отходов. Об этом на встрече с представителями НП «Новосибирская лига объединений домовладельцев» сообщила генеральный директор ООО «Экология — Новосибирск» Лариса Анисимова.

В регионе с 1 июля размер единого тарифа на услугу по обращению с ТКО составляет 446,82 руб. за кубический метр (с учетом НДС). Размер платежа для физических лиц — 88,62 руб. с человека в месяц. Расходы на транспортирование отходов составляют 72,82% (64,54 руб.), расходы на захоронение и обработку — 7,97% (7,06 руб.), расходы регионального оператора — 2,54% (2,25 руб.), НДС — 16,67% (14,77 руб.).

«При формировании тарифа на следующий год будут включены расходы на приобретение ёмкостей для сбора отходов», — заявила Анисимова.

По данным регионального министерства ЖКХ и энергетики, необходимо приобрести более 44 тысяч контейнеров для сбора отходов.