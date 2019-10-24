Чита, , 07:04 — REGNUM Природные пожары и незаконная переработка леса являются основными экологическими проблемами Забайкальского края. Пути их решения обсудили губернатор региона Александр Осипов и Амурский бассейновый природоохранный прокурор Александр Саблин. Подробности из встречи сообщает сегодня, 24 октября, пресс-служба забайкальского губернатора.

Глава региона признал, что в последние годы защите регионального лесного фонда уделялось недостаточное внимание.

«К сожалению, зачастую лесным хозяйством у нас в крае занимаются незаконно, либо не обеспечивая необходимые условия труда, переработку отходов производства», — подчеркнул Осипов. Ответственным ведомствам он дал поручение ужесточать меры по надзору, больше проводить рейдов, проверять пункты лесозаготовки.

Как уже сообщало ИА REGNUM, масштабные пожары в Забайкалье пришли 19 апреля 2019 года вместе со шквалистым ветром, порывы которого достигали 40 метров в секунду. Тому способствовали непотушенные палы и, возможно, поджоги. В огне сгорели более 100 домов и более 12 тысяч сельскохозяйственных животных. Пострадавшими признаны более 600 человек, более 30 получили термические ожоги.

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В июне 2019 года Байкальская природоохранная прокуратура выявила незаконную рубку древесины общим объемом более четырёх тысяч кубических метров в границах государственного природного зоологического заказника регионального значения «Бутунгарский».

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