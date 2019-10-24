Южно-Сахалинск, , 07:21 — REGNUM Минэкономразвития Сахалинской области подвело итоги социально-экономического развития за девять месяцев 2019 года, сообщает корреспондент ИА REGNUM. По многим показателям отмечается рост в сравнении с 2018 годом.

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По данным министерства, объём валового регионального продукта составил 823,9 млрд рублей. Отметился рост на 2,4%. Объём промышленного производства — 788,4 млрд рублей, увеличение на 2,7%.

Добыча нефти, включая газовый конденсат, составила 14,7 млн тонн, рост добычи на 5,3%. А вот добыча газа сократилась на 4,1% и составила 22,7 млрд куб. м. Угля добыто 9,9 млн тонн — на 19,9% выше аналогичного периода 2018 года.

Среднемесячная заработная плата в расчёте на одного работника, в январе-сентябре 2019 года составила 84 тыс. рублей, отмечено увеличение на 11,4%. Реальная заработная плата сложилась на уровне 107,4%.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Сахалинской области Валерий Лимаренко предложил профсоюзам трудовых коллективов создать рабочую группу по выявлению «серых» зарплат. В неё войдут общественники, чиновники, профсоюзы и трудящиеся.