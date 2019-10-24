Барнаул, , 06:47 — REGNUM То, что в Ключевской ЦРБ (Алтайский край) стало некому лечить пациентов, напрямую связано с несправедливым распределением заработной платы в этом учреждении. Такой вывод сделал корреспондент ИА REGNUM, ознакомившись с полным текстом открытого обращения к краевым властям.

В своём воззвании о необходимости провести аудит финансово-хозяйственной деятельности данной больницы медики отмечают огромную разницу в зарплате между административно-хозяйственным персоналом и теми, кто непосредственно лечит и ухаживает за больными.

«Заработная плата у начинающего врача — 16 000 руб., а у юриста — 60 000! На сайте больницы в разделе «Вакансии» указана зарплата для начинающих врачей — 8000 руб. Какой молодой специалист поедет к нам работать? Также не оплачиваются ночные дежурства в хирургическом отделении, давно отсутствуют премиальные выплаты», — пишут авторы петиции.

Как уже сообщало ИА REGNUM, помимо медиков, в Ключевской ЦРБ страдают и пациенты, им приходится полностью оплачивать своё лечение из-за перебоев с реактивами для лаборатории и медицинскими препаратами. Доведённые до отчаянья люди написали открытое обращение властям Алтайского края, а те, в свою очередь пообещали разобраться.

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