Оренбург, , 06:40 — REGNUM В Оренбурге чиновники и частные перевозчики приняли решение о введении пересадочного тарифа на трёх автобусных маршрутах — 63, 45 и 59. Сейчас идёт подготовка техоборудования для запуска транспортной реформы в тестовом режиме, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в мэрии.

В администрации отметили, что внедрение пересадочного тарифа на частных маршрутах станет решением «транспортной» проблемы в поселке Кушкуль. Спецтариф будет действовать течение часа, а за билет надо платить только в первом автобусе. В результате стоимость поездки с пересадкой составит 24 рубля.

С оглядкой на опыт в других городах-полумиллионниках оренбургские перевозчики говорят об эффективности нововведения.