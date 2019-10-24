Москва, , 05:45 — REGNUM Россия опередила половину стран Европы в рейтинге Всемирного банка Doing Business и намерена и далее улучшать свои позиции, заявил 24 октября журналистам министр экономического развития России Максим Орешкин.

Он напомнил, что за последние три года страна поднялась в рейтинге на 12 позиций.

«Россия остаётся лучшей из стран БРИКС, мы опережаем половину Европы в этом рейтинге. Позади нас такие страны, как Франция, Голландия. Сейчас мы находимся между Австрией и Японией», — сказал министр.

Орешкин добавил, что при составлении рейтинга не учитывается стабильность регуляторной политики, однако инвесторы обращают на этот показатель большое внимание, и это то, над чем правительство России также намерено работать в ближайшее время.

Глава Минэкономразвития подчеркнул, что конкуренция между странами в рейтинге возрастает. Так, Китай по сравнению с прошлым годом поднялся с 46-го сразу на 31-е место. Для того, чтобы сохранять позиции, России «придётся очень активно двигаться вперёд», отметил он.

Как передавало ИА REGNUM, Россия заняла 28-е место в опубликованном 24 октября рейтинге Всемирного банка Doing Business-2020, поднявшись на три позиции по сравнению с прошлым годом и обойдя Руанду и Испанию.

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