Биробиджан, , 05:51 — REGNUM Китайские сельхозпроизводители, арендующие земли в Еврейской автономной области, контролируют 56% территории, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Только в Ленинском районе ЕАО китайцы арендуют около 62 тыс. гектаров посевной земли из 81 тыс. имеющихся в районе. Губернатор Еврейской области Александр Левинталь полагает, что китайцы контролируют до 56% территории автономии, но в 20% случаев выходцы из Китая обрабатывают земли, записанные в Росреестре на россиян, пишет «Независимая газета».

Следует отметить, что на всём Дальнем Востоке население составляет чуть более 8 млн человек, тогда как китайцев в приграничных провинциях более 100 млн. По данным опроса, который проводило Би-Би-Си, 37% населения Дальнего Востока уверены, что таким образом китайцы реализуют какой-то план медленной, но уверенной экспансии.

Как сообщало ИА REGNUM, дальневосточники уверены, что политика государства не направлена на сохранение Дальнего Востока как части территории России.