Барнаул, , 05:40 — REGNUM Дистанционная продажа лекарств уже практикуется в России, правда с нарушением закона, отметил кандидат медицинских наук, депутат Алтайского краевого Законодательного собрания Павел Шумихин («Единая Россия»). Комментируя корреспонденту ИА REGNUM заявление Минздрава о возможности продажи рецептурных лекарств через интернет, он пояснил:

«В настоящее время законодательство запрещает интернет-торговлю лекарствами. В любом случае человек должен, даже при наличии дистанционного заказа, получать медикаменты из рук провизора. Смысл планируемого введения интернет-продаж лекарственных препаратов должен состоять в увеличении доступности медикаментов для пациентов.

Появляется возможность и сэкономить на лекарстве, заказав его, к примеру, в другом городе по более низкой цене. Риски, разумеется, есть, но они никак не будут выше, чем при дистанционной продаже любых других товаров. Уже сейчас, правда пока с нарушением закона, многие больные вирусным гепатитом С дистанционным путем через надежные сайты получают дешевые, но высокоэффективные лекарства из Индии. Случаев поставки недоброкачественного товара при этом не было зафиксировано».

Напомним, ранее директор департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращений медицинских изделий Минздрава Елена Максимкина не исключила возможности дистанционной продажи рецептурных лекарств. В свою очередь, онлайн-ретейлеры заявили о необходимости разрешить доставку лекарств обычными курьерами, а не исключительно через фармацевтов.

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