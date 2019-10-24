Благовещенск, , 04:58 — REGNUM Реконструкция сразу пяти аэропортов производится в Амурской области, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В период до 2024 года в Приамурье будет завершено строительство и ремонт пяти аэропортов. В аэропорту «Игнатьево» в Благовещенске идёт строительство новой взлётно-посадочной полосы, подрядчиком работ выступает компания ОА «Гидроэлектромонтаж», которая приняла участие в недавнем конкурсе, цена контракта составляет порядка 4 млрд рублей. Новая взлётно-посадочная полоса будет иметь длину 3 км и ширину 45 метров и будет способная принимать все типы воздушных судов.

Завершается реконструкция малых аэропортов в Зее, Экимчане и Бомнаке. На очереди стоит аэропорт города Тында.

Как сообщало ИА REGNUM, авиакомпания «Ангара» возобновила рейс из Иркутска в Тынду.