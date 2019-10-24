Нью-Йорк, США, , 05:11 — REGNUM Неожиданная прибыль компании Tesla в размере $342 млн привела к взлету курса ее акций на 20,17%. Об этом 23 октября сообщил телеканал CNN.

Несмотря на достигнутые компанией запланированные объемы выручки в $6,3 млрд, аналитики прогнозировали для Tesla очередную «порцию убытков» в сумме $257 млн.

Публикация компанией корпоративной отчетностью с прибылью в $342 млн привела к росту стоимости акций Tesla на электронной биржи NASDAQ до $306,05 за акцию, что больше предыдущих показателей на 20,17%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, министерство промышленности Китая разрешило компании Tesla производство автомобилей на заводе в Шанхае. Первые электрокары могут сойти с конвейера нового предприятия уже до конца октября.

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