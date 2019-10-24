Якутск, , 04:08 — REGNUM Депутаты Госсобрания Якутии под председательством Петра Гоголева рассмотрели корректировки в бюджет республики на 2019 год, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Законопроект с уточнением параметров бюджета представил министр финансов Якутии Валерий Жондоров. Общий объём доходов госбюджета на 2019 год увеличен на 3,76 млрд рублей и составит 216 млрд рублей. Расходная часть увеличена на 3,69 млрд рублей — до 226 млрд рублей. Дефицит бюджета сократился на 70 млн рублей и в конечном итоге утверждён в размере 9,9 млрд рублей.

Прогноз по налоговым доходам 2019 года увеличен до 109 млрд рублей. Неналоговые доходы снизятся до 20,4 млрд рублей.

После доклада Валерия Жондорова и выступления председателя правительства Якутии Владимира Солодова депутаты Госсобрания задавали уточняющие вопросы.

Спикер Госсобрания Пётр Гоголев, подводя итог заседания, отметил, что все предложения и выступления парламентариев будут включены в протокол исполнения, в том числе будут обсуждены в рамках программы социально-экономического развития Якутии и отчета правительства республики.

По итогам голосования закон республики «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» принят в окончательном чтении.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 октября профильный комитет Госсобрания Якутии рассмотрел и утвердил поправки в главный финансовый документ республики на 2019 год.