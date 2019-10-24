Новосибирск, , 03:55 — REGNUM В Новосибирске отопительный сезон начался месяц назад — с 25 сентября, а на теплосетях уже пришлось устранять 413 повреждений (на уровне прошлого года).Средний срок ремонта около шести часов. Об этом на брифинге рассказали представители Сибирской генерирующей компании (СГК), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Как заявил заместитель главного инженера по режимам Новосибирской теплосетевой компании СГК Роман Корниенко, повреждаемость городских коммуникаций увеличилась. Так, только за прошлую неделю ликвидированы 80 повреждений.

«С учётом того, что городские власти начали отопительный сезон на шесть дней позже, можно сказать, что повреждаемость немного возросла», — отметил он.

По прогнозам сотрудников теплосетевой компании, ухудшения ситуации быть не должно.

Отметим, что летом было устранено более 2,2 тыс. дефектов (на треть больше, чем в 2018 году).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, отопительный сезон в Новосибирске начался с 25 сентября. А новосибирское управление Роспотребнадзора приступило к проверкам соблюдения санитарных требований к микроклимату.

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