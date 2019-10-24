Петропавловск-Камчатский, , 03:36 — REGNUM Предприниматели Петропавловска-Камчатского благодаря выигранным грантам и полученным субсидиям в 6,5 млн рублей на дальневосточном гектаре открыли ферму по подземному выращиванию клубники, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Денис Меламед с семьёй и другом получили участок земли в 5 га у подножья камчатских вулканов. Сначала они открыли туристическую базу, а потом создали клубничную ферму по необычной технологии.

«Мы за год построили гостиничный комплекс, баню, провели электричество и запустили проект по круглогодичному выращиванию клубники. Теплица находится под землёй, где температура держится на уровне +5, установили систему гидропоники и специальные лампы. Первый урожай планируем получить к Новому году», — рассказал Денис Меламед.

Предприниматель отметил, что себестоимость производства клубники легко позволит конкурировать с привозной продукцией.

По информации Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке, на Камчатке «дальневосточные гектары» получили 2,4 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в Петропавловске-Камчатском открыли ферму по выращиванию зелени, ежемесячно планируют собирать до 5 тыс. кг урожая.