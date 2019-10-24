Красноярск, , 03:22 — REGNUM В Красноярском крае начали подводить первые итоги уборочной кампании-2019. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, этой теме было посвящено селекторное совещание, которое 23 октября провёл губернатор Александр Усс.

По словам главы краевого минсельхоза Леонида Шорохова, урожай этого года в регионе выше, чем в прошлом и позапрошлом годах. По состоянию на 22 октября зерновые и зернобобовые культуры обмолотили на площади 914,7 тыс. га.

«Тем самым регион подтвердил статус лидера по урожайности среди регионов Сибири», — говорится в сообщении краевого правительства.

Лидер по урожайности в Красноярском крае — Ужурский район с показателем 41,4 ц/га.

Как сообщало ИА REGNUM, первой в Сибири уборку зерновых завершила Томская область с урожайностью 20 ц/га.

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