Додома, , 09:37 — REGNUM Компания по электроснабжению Танзании (Tanesco), принадлежащая правительству страны, планирует увеличить число электростанций в области Пвани с целью обеспечить промышленных инвесторов достаточным количество электроэнергии.

По информации танзанийского новостного издания «HabariLeo», выступая на промышленной выставке перед журналистами, генеральный директор компании Алекс Моша заявил, что в настоящее время в области производится 80−85 мегаватт электроэнергии, что удовлетворяет потребности, однако этого количества будет недостаточно вследствие ускорившихся темпов индустриализации в Танзании.

По его словам, будет построено несколько станций для электроснабжения предприятий области. Новые электростанции будут установлены в районах Лугуруни, Зегерени, Мландизи