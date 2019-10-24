Дар-эс-Салам, Танзания, , 09:20 — REGNUM Правительство КНР заявило, что не даст погибнуть железной дороге, соединяющей Танзанию и Замбию, известную так же как «ТАЗАРА», и будет вести работы по улучшению этой дороги, построенной 40 лет назад, при сотрудничестве еще двух стран с целью обеспечить ее функционирование и в дальнейшем.

По информации танзанийского новостного издания «Mwananchi», посол Китая в Танзании Ван Ке сообщил, что «ТАЗАРА» служит гарантией единства между Танзанией, Замбией и Китаем и должна продолжать свое существование.

По его словам, железная дорога между городами Дар-эс-Салам и Капири-Мпоши, построенная в 1970—1976 гг., была подарком для Замбии и Танзании от Китая, поэтому эти страны должны продолжать сотрудничество.

Ке опровергнул сообщения из СМИ о том, что Танзания планирует усовершенствовать проект, касающийся порта Багамойо, поскольку он оказался невыгодным для правительства Танзании.

Посол подчеркнул, что Багамойо является важным портом как для Танзании, так и инвесторов из Китая, в связи с чем сторонам стоит обсудить вопрос улучшения данного порта.