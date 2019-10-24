Ханой, , 09:53 — REGNUM Вьетнамские авиалинии вошли в десятку лучших авиакомпаний мира, а также в число 50 лучших компаний Вьетнама в 2019 году по версии журнала Forbes.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», за первые восемь месяцев 2019 года группа «Вьетнамские авиалинии», в которую входят «Вьетнамские авиалинии», Jetstar Pacific и VASCO, выполнила около 110 000 безопасных рейсов и перевезла 19,5 млн пассажиров.

Vietnam Airlines также подтвердила свою лидирующую позицию на внутреннем рынке, заняв почти 56% внутреннего рынка пассажирских перевозок по результатам 2019 года.