Ханой, , 11:52 — REGNUM Развитие возобновляемых источников энергии является одним из приоритетов Вьетнама. По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», согласно национальному плану развития электроэнергетики, утвержденному правительством, мощность национальной энергетической установки в 2030 году достигнет 130 000 МВт по сравнению с 47 000 МВт в настоящее время.

Солнечная батарея

Это потребует строительства новых электростанций общей мощностью около 83 000 МВт, а также инфраструктуры передачи и распределения с настоящего времени до 2030 года.

Чтобы стимулировать развитие возобновляемых источников энергии, Министерство промышленности и торговли разработало ряд механизмов, таких как вводные тарифы на солнечную энергию, энергию ветра, электроэнергию, произведенную из твердых отходов, и энергию из биомассы. Правительство также обнародовало ряд программ, предлагающих инвесторам преференции, такие как льготные кредиты, корпоративный подоходный налог и освобождение от арендной платы за землю.