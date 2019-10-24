Ханой, , 08:52 — REGNUM Рынок недвижимости во Вьетнаме вернулся к динамичному росту, так как экономика в последние годы процветает. Недвижимость всегда привлекательна для вьетнамских и иностранных застройщиков. Появляется много новых потенциальных проектов, поскольку инвесторы твердо верят в политику правительства и потоки прямых иностранных инвестиций в страну.

В жилом секторе рынок стал свидетелем высокого спроса во всех сегментах, включая кондоминиумы класса люкс, среднего класса и эконом класса.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», законодательство страны об инвестициях значительно улучшилось. Этот фактор будет стимулировать спрос. Ожидается, что рынок недвижимости будет процветающим и привлекательным для отечественных и иностранных застройщиков, по крайней мере, в течение следующих 10 лет. В сектор недвижимости будет поступать больше зарубежного капитала.