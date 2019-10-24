Ханой, , 09:23 — REGNUM Утром 24 октября заместитель председателя национального собрания Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фунг Куок Хиен провел встречу с представителями европейских компаний, которые осуществляют свою деятельность во Вьетнаме. В частности, заместитель председателя нацсобрания СРВ провел встречу с главой координационного совета ЕС-АСЕАН.

Фунг Куок Хиен высоко оценил роль Совета в развитии связей между фирмами АСЕАН и ЕС, в частности, вьетнамскими и европейскими предприятиями.

По сообщению вьетнамского новостого издания «Куан дой нян зан», за последние годы двусторонняя торговля между Вьетнамом и ЕС продолжала активно расти.

Фунг Куок Хиен также высоко оценил соглашение о всеобъемлющем партнерском сотрудничестве между Вьетнамом и ЕС, которое вступило в силу в 2016 году. Кроме того, он отметил, что правительство СРВ и дальше будет обеспечивать благоприятные условия для развития бизнеса во Вьетнаме.