Ханой, , 09:16 — REGNUM Швейцария надеется, что семилетние переговоры по соглашению о зоне свободной торговли (FTA) между Социалистической Республикой Вьетнам (СРВ) и Европейской ассоциацией свободной торговли (EFTA) могут быть завершены в 2019 году.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», посол Вьетнама в Швейцарии Фам Хай Банг сказал, что Вьетнам и ЕАСТ согласовали ряд пунктов, но другие все еще находятся на стадии обсуждения, и обе стороны приложат больше усилий для завершения переговоров в 2019 году.

Ожидается, что окончательно утверждение соглашение позволит значительно увеличит объем товарооборота и инвестиций Швейцарии во Вьетнаме.