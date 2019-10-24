Красноярск, , 01:21 — REGNUM По распоряжению губернатора Красноярского края Александра Усса в 2020 году взносы на капитальный ремонт вырастут на 7% вместо запланированных ранее 14%. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

«Правительство края приняло решение повысить взносы в фонд капитального ремонта на 14%. Это решение необходимо существенно скорректировать. По меньшей мере, уменьшить в два раза эту цифру», — приводятся в сообщении слова губернатора.

По его мнению, для многих граждан и 30−50 рублей в месяц является заметной суммой. А фонд капремонта неправильно «превращать в некую кубышку, куда на всякий случай складываются деньги на будущее».

Усс подчеркнул, что считает повышение тарифа на 7% достаточным для обеспечения программы капитального ремонта в 2020 году и поручил правительству края внести соответствующие коррективы.

Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в Красноярском крае анонсировалось повышение тарифа на капремонт на 14%. Это объяснялось планами по масштабному обновлению лифтов и систем газоснабжения.

При повышении тарифа на 7% плата за квадратный метр составит 8,35 рублей.

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