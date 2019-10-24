Ханой, 24 октября 2019, 09:38 — REGNUM Вьетнам рассчитывает на привлечение японских инвестиций в развитие автомобильной промышленности на территории Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).
По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», вице-премьер СРВ Чин Динь Зунг отметил в ходе встречи с главным исполнительным директором Toyota Фукуи Хироюка, что Вьетнам надеется на привлечение японских инвестиций в дело развития автомобильной промышленности СРВ.
Чин Динь Зунг также сказал, что Вьетнам высоко ценит экономические и торговые связи с Японией и постоянно оказывает всяческую поддержку японским инвесторам.
Он также пообещал поручить министерствам и ведомствам рассмотреть предложения Toyota и выпустить программу, способствующую развитию бизнеса в сфере автомобильной промышленности в СРВ.