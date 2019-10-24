Ханой, , 09:50 — REGNUM Соглашение о свободной торговле между ЕС и Вьетнамом (EVFTA), подписанное в июне, которое, как ожидается, вступит в силу в 2020 году, позволит укрепить инвестиционный климат Вьетнама.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», EVFTA и соответствующее Соглашение между ЕС и Вьетнамом о защите инвестиций (EVIPA) уже помогают Вьетнаму привлекать ПИИ.

В последнем отчете Вьетнамской корпорации ценных бумаг (VDSC) указывается, что проекты ПИИ в основном осуществляются в трудоемких отраслях (текстильная, швейная, кожаная и обувная), торговле (продукты питания, бумага, пластмасса и резина, металлопродукция и строительные материалы) и глобальных инновационных сферах (производство компьютеров, телефонов и электронных компонентов).