Ханой, , 09:42 — REGNUM Утром 22 октября первая партия вьетнамского молока компании TH Milk была доставлена в Китай. Ранее, 16 октября, главное таможенное управление КНР официально объявило об одобрении импорта молочных продуктов из Вьетнама.

По сообщению вьетнамского новостного издания «Куан дой нян зан», министр сельского хозяйства и развития сельских районов Нгуен Суан Кыонг подчеркнул, что это важное событие для сельскохозяйственного сектора и особенно молочной промышленности Социалистической Республики Вьетнам (СРВ).

Открытое акционерное общество TH Milk — первая компания, получившая право на экспортные поставки молока из Вьетнама.