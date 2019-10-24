Тирасполь, , 00:42 — REGNUM За десять месяцев 2019 года объем приднестровского экспорта в Россию вырос на 18% по сравнению с таким же периодом прошлого года. Об этом сообщила замминистра экономического развития ПМР Мария Глушкова, передает ИА REGNUM.

В структуре приднестровского экспорта доля России увеличилась с 10% в прошлом году до 13% в этом. В целом экспорт из Приднестровья по итогам девяти месяцев сократился на 7%.

Такой показатель обусловлен сокращением производства и продажи за рубеж продукции Молдавского металлургического завода.