Исламабад, , 09:26 — REGNUM 23 октября министр коммуникаций и почтовой службы Пакистана Мурад Саид заявил, что Китайско-пакистанский экономический коридор — это «не мечта, а реальность».

Ночная дорога

По сообщению пакистанского телеканала Dunya News, Мурад Саид рассказал журналистам, что Исламабад и Пекин начали работу над «Второй фазой» Коридора, в рамках которой с помощью Поднебесной будет построено 1275 километров дорог. Новые трассы соединят Гилгит-Балтистан с провинциями Хайбер-Пахтунхва и Белуджистан. Ожидается, что новые дороги будут способствовать развитию близлежащих районов, а также позволят увеличить товарооборот между двумя странами.

Напомним, что Китайско-пакистанский экономический коридор соединяет Синцзян-Уйгурский автономный район Китая с глубоководным портом Гвадар в пакистанской провинции Белуджистан. Этот проект является частью китайской инициативы «Один пояс — один путь».