Рига, , 00:15 — REGNUM За первые девять месяцев 2019 года служба финансовой разведки Латвии арестовала на счетах в банках 212,5 млн евро — сообщил портал LSM.

Всего Служба финансовой разведки (СФР) приняла 266 решений о заморозке активов. Это на 183% больше, чем годом раньше. В 2018 ведомство арестовало за этот период всего 75 млн евро. СФР накладывала аресты не только на денежные средства. Кроме этого, было арестовано 6 объектов недвижимости, издано 24 распоряжения об аресте финансовых инструментов (акции, облигации, пр)

Отмечается высокая активность со стороны банков и других субъектов закона Об отмывание средств добытых преступным путём и финансировании терроризма. В текущем году они сообщили СФР о 3968 подозрительных сделках и о 21 627 финансовой операции, попадающих под признаки — необычных.

СФР Латвии получила 516 запросов связанных с отмыванием средств от коллег из-за рубежа, и сама отправила за границу 627 прошений. Основные партнёры латвийской службы в этой работе находятся в России, Литве, Эстонии, Германии, Польше, Великобритании, Чехии, Молдове, Украине и Белоруссии.

«Наша целенаправленная работа вселяет надежду на то, что — перемены в финансовой отрасли необратимы, отмывание денег сокращается хорошими темпами и станет невозможным в будущем» — сказала Илзе Знотиня, начальник Службы финансовой разведки ЛР.