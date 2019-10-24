Великий Новгород, , 00:00 — REGNUM Новгородская областная дума направит в Государственную думу РФ законодательную инициативу о внесении поправок в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», которыми просят не делить главный водоём региона — озеро Ильмень — на рыболовные участки. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального парламента, изменения подготовлены по инициативе новгородских промысловиков, осуществляющих лов рыбы на озере.

Действующие нормы федерального законодательства разрешают лов рыбы во внутренних водоемах только при соблюдении двух условий: при наличии у промысловика договора о закреплении долей квот добычи рыбы и договора на пользование конкретным рыболовным участком на водоёме.

Перечень таких участков на водоёмах должен быть утвержден органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

«На основном рыбохозяйственном водоеме Новгородской области — озере Ильмень — лов рыбы традиционно ведётся неводами и сетями по акватории всего водоёма. По мнению наших рыбопромысловиков, формирование перечня рыболовных участков является излишним требованием, ущемляющим их права и интересы. Наши рыболовы считают достаточным требованием для осуществления лова наличие договора о закреплении долей квот добычи рыбы», — пояснила председатель Новгородской областной думы Елена Писарева.

Новгородцы предлагают разрешить лов рыбы в озёрах как на основании договора пользования водными биоресурсами, так и на основании договора пользования рыболовным участком — там, где региональные органы власти и рыбопромысловики «сочтут это правильным и удобным».

Депутаты Новгородской областной думы поддержали эту инициативу большинством голосов.