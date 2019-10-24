Москва, , 00:00 — REGNUM В «Росатоме» заявили, что заявление международной экологической организации Greenpeace о том, что из Германии в Россию якобы везут огромную партию радиоактивных отходов, является дезинформацией. Соответствующее заявление распространила пресс-служба компании «Техснабэкспорт», которая входит в «Росатом».

Напомним, что Greenpeace заявила, что евросоюзная атомная компания Urenco возобновила ввоз в Россию отходов обогащенного урана — обедненного гексафторида урана (ОГФУ). Утверждается, что ввозимый ОГФУ радиоактивен и токсичен.

Однако в «Техснабэкспорте» заявили, что данная информация не соответствует действительности. ОГФУ не является радиоактивными отходами — этот обедненный уран используется на обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана экономически эффективным способом. После вторичного обогащения остаются так называемые вторичные урановые хвосты. они находятся на временном хранилище на специальных площадках комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности.

При этом радиоактивность и токсичность ввозимого в Россию ОГФУ меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, которое используется для производства обогащенного урана во всем мире.