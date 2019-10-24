Гавана, , 09:13 — REGNUM Фонд крупнейшей французской компании по производству электроэнергии Électricité de France (EDF) будет финансировать создание центра профессиональной подготовки в области возобновляемой энергетики в кубинской провинции Сьенфуэгос. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Объём французских инвестиций составит 50 тысяч евро. Открытие центра запланировано на начало 2020 года.

Молодые кубинские исследователи получат все необходимые ресурсы для получения подготовки в стратегической для кубинской экономики отрасли — возобновляемой энергетике, с помощью которой правительство острова стремится обеспечить социально-экономический рост без ущерба природе и не усугубляя изменения климата.