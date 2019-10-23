Киев, , 22:53 — REGNUM Украина, Косово и Молдавия признаны самыми бедными странами Европы, сообщает 23 октября аналитическая компания Growth from Knowledge (GfK).

Население Украины Иван Шилов © ИА REGNUM

Указанные государства признаны самыми бедными среди 42 стран Европы.

Рейтинг составлялся на основе анализа покупательной способности на душу населения. Покупательную способность населения вычисляли после вычета из доходов всех налогов и взносов.

Тройку лидеров по этим показателям составили Лихтенштейн, Швейцария и Люксембург.

Отмечено, что 16 из упомянутых в исследовании стран имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, а 26 — ниже среднего европейского показателя.

Нижние три строчки рейтинга заняли Молдавия, Косово и Украина. По данным компании GfK, покупательная способность среднего украинца соответствует 1830 евро в год.

Как сообщало ИА REGNUM, официального статуса беднейшей страны Европы Украина стремительно достигла после госпереворота, совершенного в Киеве в феврале 2014 года.

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