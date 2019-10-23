Кострома, , 22:25 — REGNUM В Костромской области на три года продлено действие региональных законов о социальной поддержке многодетных семей и граждан старшего поколения, — сообщает пресс-служба администрации региона.

До 2022 года в Костромской области губернаторские 200 тысяч рублей будут получать мамы при рождении или усыновлении третьего или последующего ребенка.

Эти деньги, также как и материнский капитал, можно потратить на покупку квартиры или строительство жилья, оплатить ими ипотеку.

Также на три года продлено действие закона о поддержке граждан старшего поколения и о денежном пособии при усыновлении ребенка-инвалида. Единовременная выплата усыновителям составляет 170 тысяч рублей.