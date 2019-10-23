Бишкек, , 22:23 — REGNUM Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в рамках рабочего визита в столицу Японии обсудил с руководством японской бизнес-ассоциации «Ротобо» перспективы инвестиционного сотрудничества. Об этом сегодня, 23 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Представители «Ротобо» рассказали киргизстанскому лидеру о проводимой ассоциацией работе по расширению инвестиционного сотрудничества и экономической деятельности в странах СНГ.

Также они акцентировали внимание на выставке киргизской сельскохозяйственной продукции, прошедшей в Японии в феврале 2019 года.

«Там был представлен киргизский мед, который поражает своими вкусовыми качествами и натуральностью», — подчеркнули члены бизнес-ассоциации «Ротобо».

В свою очередь Сооронбай Жээнбеков в качестве успешного примера киргизско-японского сотрудничества привел проект Японского агентства международного сотрудничества «Одно село — один продукт», реализованный в Иссык-Кульской области Киргизии.

«При вашей поддержке предприниматели Киргизии участвуют в различных выставках в Японии, налаживают связь с японскими бизнес-кругами. Киргизия прилагает усилия для наращивания экспортного потенциала, и заинтересована работать с Японией в данном направлении», — подытожил глава государства.