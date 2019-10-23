Ашхабад, , 22:21 — REGNUM В столице Туркмении и Марыйской области сотрудникам многих госучреждений и госпредприятий все еще не выплатили зарплату за предыдущий месяц, а в Лебапской области — за два последних месяца, пишет «Азатлык».

Среди тех, кому государство задерживает зарплату, оказались школьные учителя и воспитатели детских садов, работники министерства сельского хозяйства и коммунальных предприятий, сотрудникам «Туркменгаза» и работникам газодобывающих предприятий.

«В Лебапе практически все работники жалуются на задержки заработной платы. В основном, задерживают зарплаты рабочим туркменабадского химзавода, преподавателям и медработникам», — констатирует издание.

Из-за регулярных задержек зарплат туркменские бюджетники вынуждены брать деньги в долг под проценты. Также такая ситуация негативно сказывается на торговле — людям не на что покупать продовольствие.