Душанбе, , 22:18 — REGNUM Китайская компания ТВЕА будет освобождена от уплаты НДС, а также таможенных пошлин на ввозимое ими в страну оборудование и технологии, которые будут использоваться для добычи золота из рудников «Верхний Кумарг» и «Восточный Дуоба» (Айнинский район), согласно достигнутым с властями Таджикистана договоренностям. Об этом сообщили местные СМИ.

Отметим, что по подсчетам, проведенным китайской компанией, общая площадь месторождений составляет 15,4 квадратных километра, а вот доказанные запасы золота — 51,7 тонны. При этом ещё не исследованные запасы этого драгоценного метала в рудниках составляют 117,16 тонны.

По договору, заключенному между правительством Таджикистана и китайской компанией, TBEA будет производить добычу золота из «Восточного Дуоба» и «Верхнего Кумарга», пока не возместит денежные средства, потраченные на возведение ТЭЦ «Душанбе-2», общая стоимость которого составила 349 млн долл. Отметим, что лишь 17,4 млн долл. — это вклад правительства Таджикистана.

По сообщению главы TBEA, Чжана Сина, таджикские власти готовы предоставить компании и другие месторождения золота в стране, если TBEA не сможет возместить «вложенные средства с двух месторождений».

Однако правительство страны надеется, что китайская компания сможет не только вернуть потраченные на строительство ТЭЦ денежные средства, но и оставшиеся в месторождениях ресурсы будут добываться в пользу Таджикистана.

Напомним, что на прошедшей в феврале 2019 года пресс-конференции министр промышленности и новых технологий Таджикистана Заробиддин Файзуллозода отметил, что Китай «без проблем» инвестирует в развитие экономики Таджикистана. При этом он отметил, что все месторождения золота переданы в разработку китайским компаниям «в рамках закона и на тендерной основе».

Напомним, что в Таджикистане более 80% драгоценного металла добывается китайско-таджикскими компаниями.