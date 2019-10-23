Москва, , 21:11 — REGNUM АО «Техснабэкспорт» (входит в ГК «Росатом») выступило сегодня, 23 октября, с официальным комментарием в связи с заявлением представителей международной экологической организации Greenpeace о том, что ввозимые в Россию отходы обогащенного урана атомной компании Urenco очень радиоактивны и токсичны.

«Заявления Greenpeace о ввозе радиоактивных отходов из Германии абсолютно не соответствуют действительности и являются дезинформацией, — говорится в официальном заявлении АО «Техснабэкспорт». — Речь не идет о ввозе в Россию радиоактивных отходов. Обеднённый уран — это полезное сырье, которое используется на российских обогатительных предприятиях для производства обогащенного урана. Уникальная центрифужная российская технология обогащения урана позволяет производить обогащенный уран из обеднённого экономически-эффективным способом».

«Таким образом иностранный обедненный уран ввозится в Россию не «на захоронение», а на переработку до полезного продукта — ОУП — с его последующим вывозом обратно за рубеж, — подчеркнули в компании. — Материал, который остается после обогащения (так называемые вторичные урановые хвосты), находится на временном хранении на специальных площадках российских обогатительных комбинатов для дальнейшего использования в атомных и других отраслях промышленности. Отметим, что радиоактивность и токсичность ввозимого материала меньше соответствующих показателей для природного урана, который является основным источником сырья, который используется для производства обогащенного урана в мире.

Транспортировка этого сырья осуществляется в соответствии со всеми международными и российскими требованиями по безопасности».

Читайте ранее в этом сюжете: Обедненный уран, ввозимый из ЕС в Россию, не опасен — эксперт