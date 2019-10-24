Москва, , 00:04 — REGNUM Сегодня, 24 октября, Госдума рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) на 850 рублей, сообщает ИА REGNUM.

МРОТ Дарья Антонова © ИА REGNUM

Речь идёт о бюджетообразующем законопроекте, который Госдума рассматривает каждый год. Если закон будет принят, то показатель достигнет отметки в 12 тыс. 130 рублей — такие параметры уже заложены в проект федерального бюджета на 2020−2022 годы, который Госдума приняла в первом чтении накануне.

Сегодня МРОТ составляет 11 тыс. 280 рублей, то есть правительство предлагает повысить показатель на 850 рублей. МРОТ ежегодно повышается, однако не так существенно — так, например, в 2019 году показатель увеличился лишь на 117 рублей.

Размер минимальной зарплаты заложен в расчёты всех выплат работникам. Поэтому при повышении МРОТ вырастут не только зарплаты, но и пособия, а также отпускные. Впрочем, такое нововведение коснется только тех граждан, которые официально получают минимальный размер зарплат. Если оплата труда гражданина выше, то его выплаты пересчитаны не будут.

Как напоминали в в правительстве, во многих регионах уровень минимальной зарплаты превышает федеральный МРОТ. Для этого региональные власти принимают собственные нормативные акты.

Кроме того, МРОТ также влияет на уровень выплат работникам организаций, расположенных в особых климатических условиях. Так, они обязаны начислять районный коэффициент на МРОТ — соответственно, если закон будет принят, то выплаты сотрудникам таких организаций также вырастут.